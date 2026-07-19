Tiss’ ton moov Ateliers d’improvisation dansée Clohars-Carnoët
mercredi 5 août 2026 · Clohars-Carnoët
Informations pratiques
Clohars-Carnoët
Tiss’ ton moov Ateliers d’improvisation dansée
Quartier libre Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 17:30:00
fin : 2026-08-05 18:30:00
Date(s) :
2026-08-05
Ateliers d’improvisation dansée.
Au programme
– Oser
– Éveiller tes sens
– Découverte de rythmes différents
– Création collective et individuelle
A partir de 8 ans, pas de pré-requis.
10€ pour les adultes et don libre pour les enfants/ados. .
Quartier libre Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 6 74 57 69 69
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English :
L’événement Tiss’ ton moov Ateliers d’improvisation dansée Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-07-15 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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