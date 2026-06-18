Tissage à LaCabane Lac Terre d’Auge Pont-l’Évêque

Pont-l’Évêque

Tissage à LaCabane

Lac Terre d’Auge LaCabane Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 14:30:00

fin : 2026-07-30 16:30:00

Date(s) :

2026-07-30

Présentation autour de l’impressionnisme.

À partir de 7 ans.

Présentation autour de l’Impressionnisme, suivie d’un atelier de tissage entre les arbres.

Les tissus utilisés seront fournis par la ressourcerie ASTA de Pont-l’Évêque, dans une démarche à la fois artistique et responsable. .

Lac Terre d’Auge LaCabane Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 12 77 contact@terredauge-tourisme.fr

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English : Tissage à LaCabane

A presentation on Impressionism.

L’événement Tissage à LaCabane Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Terre d’Auge Tourisme