Tissage à LaCabane Lac Terre d’Auge Pont-l’Évêque
Tissage à LaCabane Lac Terre d’Auge Pont-l’Évêque jeudi 30 juillet 2026.
Pont-l’Évêque
Tissage à LaCabane
Lac Terre d’Auge LaCabane Pont-l’Évêque Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 14:30:00
fin : 2026-07-30 16:30:00
Date(s) :
2026-07-30
Présentation autour de l’impressionnisme.
À partir de 7 ans.
Présentation autour de l’Impressionnisme, suivie d’un atelier de tissage entre les arbres.
Les tissus utilisés seront fournis par la ressourcerie ASTA de Pont-l’Évêque, dans une démarche à la fois artistique et responsable. .
Lac Terre d’Auge LaCabane Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 12 77 contact@terredauge-tourisme.fr
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English : Tissage à LaCabane
A presentation on Impressionism.
L’événement Tissage à LaCabane Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Terre d’Auge Tourisme
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