Informations pratiques

Clohars-Carnoët

Tiss’spirit Massages bien-être

Quartier libre Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 10:00:00

fin : 2026-08-12 16:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Bienvenu.e à toi dans ce voyage inoubliable où le temps n’existe plus.

Un massage sur mesure et intuitif, en fonction des besoins.

Formée au massage abhyanga (tradition indienne), je m’en inspire pour vous offrir un moment doux, profond et bienveillant. Lâcher prise, toucher enveloppant et déconnexion totale sont au rendez-vous.

20 minutes de découverte sur don libre

30 minutes 30€

60 minutes 60€

Possibilité de massage entre 10h et 16h. .

Quartier libre Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 6 74 57 69 69

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English :

L’événement Tiss’spirit Massages bien-être Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-07-15 par OT QUIMPERLE LES RIAS