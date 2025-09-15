« Titanic » (restitution de l’école de la Comédie musicale) Espace culturel du Clouzy Longeville-sur-Mer

« Titanic » (restitution de l’école de la Comédie musicale) Espace culturel du Clouzy Longeville-sur-Mer vendredi 27 février 2026.

« Titanic » (restitution de l’école de la Comédie musicale)

Espace culturel du Clouzy Chemin des Grands Champs Longeville-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27 20:30:00
fin : 2026-02-27

Date(s) :
2026-02-27

  .

Espace culturel du Clouzy Chemin des Grands Champs Longeville-sur-Mer 85560 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 33 34 64 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement « Titanic » (restitution de l’école de la Comédie musicale) Longeville-sur-Mer a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral