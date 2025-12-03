TITO & TARANTULA – TITO AND TARANTULA – LA LAITERIE Strasbourg

TITO & TARANTULA – TITO AND TARANTULA Début : 2026-10-22 à 19:15. Tarif : – euros.

American Chicano Stoner Blues-RockOuverture des portes: 19h15 / Tito & Tarantula sur scène à 20h30Tito est de retour ! La légende incontestée de l’Americana et du desert rock s’apprête à entamer une tournée européenne très attendue en 2026, reprenant ses meilleurs titres. Né au Mexique et élevé dans les contrées sauvages de l’Alaska, fils de trappeur, Tito Larriva a débuté sa carrière à Los Angeles. Avec les PLUGZ, puis les CRUZADOS, il a rapidement connu le succès. Larriva s’est ensuite imposé sur la scène musicale et cinématographique de Los Angeles dans les années 1980. il a travaillé avec Patrick Swayze (Roadhouse), Johnny Depp (Once Upon A Time In Mexico), Antonio Banderas (Desperados 2), Mel Gibson et Milla Jovovic dans The Million Dollar Hotel de Wim Wenders, David Byrne (True Stories), Cheech Marin (Born In East LA), dans le court métrage oscarisé Session Man, et R. Rodriguez (Grindhouse). Tito Larriva a composé la musique de plus de 50 films (dont les thèmes de Machete (2010) et Machete Kills (2013) et séries télévisées. L’aventure Tito & Tarantula a commencé lorsque Robert Rodriguez leur a proposé de collaborer sur Une nuit en enfer (1995). Leur prestation légendaire en tant que groupe de vampires au bar « Titty Twister » et le succès international du film ont permis au groupe (en première partie de Joe Cocker) de se produire pour la première fois en Europe. La sortie européenne de leur premier album, « Tarantism », regroupant les titres phares de « Une nuit en enfer », « After Dark », « Angry Cockroaches » et « Strange Face of Love », a suivi en 1997. Ces chansons marquent le début d’une nouvelle ère pour la musique de film américaine et témoignent du talent exceptionnel de Tito Larriva comme chanteur et compositeur.

LA LAITERIE 17,RUE DU HOHWALD 67000 Strasbourg 67