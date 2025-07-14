TM+ – Vanishings Maison de la musique de Nanterre Nanterre

TM+ – Vanishings Maison de la musique de Nanterre Nanterre jeudi 19 mars 2026.

TM+ – Vanishings Jeudi 19 mars 2026, 20h30 Maison de la musique de Nanterre Hauts-de-Seine

Inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-19T20:30:00 – 2026-03-19T21:30:00

Fin : 2026-03-19T20:30:00 – 2026-03-19T21:30:00

Monté sur scène comme un opéra, Vanishings est un hybride entre deux organismes musicaux, Le Journal d’un disparu (1921) de Leoš Janáček et Növények (2022) – les « plantes qui poussent » – de Thomas Adès. Un siècle les sépare, et les émotions poétiques les unissent sur des territoires où s’entremêlent les racines : la Moravie tchèque de Leoš Janáček, la Hongrie des textes choisis par Thomas Adès. C’est l’extase et le tourment de l’amour impossible, la figure vertigineuse de l’étrangère, la condition humaine volatile comme le pollen au printemps, l’énergie vitale et la disparition des choses. Laurent Cuniot a poussé l’hybridation plus loin en réalisant une transcription de l’original pour piano de Janáček pour un effectif instrumental augmenté analogue à celui d’Adès.

TM+ est une équipe conventionnée sur la période 2023-2024-2025 en DRAC Ile-de-France

Maison de la musique de Nanterre 8, rue des Anciennes Mairies, 92000 Nanterre Nanterre 92000 Hauts-de-Seine Île-de-France

[Disparition(s)] Musique Concert