TM+ – Vanishings Opéra de Massy Massy

TM+ – Vanishings Vendredi 13 mars 2026, 20h00 Opéra de Massy Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-13T20:00:00 – 2026-03-13T21:30:00

Fin : 2026-03-13T20:00:00 – 2026-03-13T21:30:00

Monté sur scène comme un opéra, Vanishings est un hybride entre deux organismes musicaux, Le Journal d’un disparu (1921) de Leoš Janáček et Növények (2022) – les « plantes qui poussent » – de Thomas Adès. Un siècle les sépare, et les émotions poétiques les unissent sur des territoires où s’entremêlent les racines : la Moravie tchèque de Leoš Janáček, la Hongrie des textes choisis par Thomas Adès. C’est l’extase et le tourment de l’amour impossible, la figure vertigineuse de l’étrangère, la condition humaine volatile comme le pollen au printemps, l’énergie vitale et la disparition des choses. Laurent Cuniot a poussé l’hybridation plus loin en réalisant une transcription de l’original pour piano de Janáček pour un effectif instrumental augmenté analogue à celui d’Adès.

TM+ est une équipe conventionnée sur la période 2023-2024-2025 en DRAC Ile-de-France

Opéra de Massy 1 Place de France, 91300 Massy Massy 91300 Essonne Île-de-France Opéra de Massy

[Disparition(s)] Musique Concert