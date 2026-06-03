Du 2 au 12 juillet 2026, la Galerie Keshavarzian présente Today’s Heroes, exposition personnelle de Touraj Vand, lauréat de la première édition du Prix Anahita. Décerné conjointement par la galerie et l’Association Gondishapour, ce prix annuel distingue une figure de la création contemporaine dont le travail prolonge l’héritage culturel iranien. L’artiste y déploie une série d’œuvres où l’enluminure des ateliers persans s’ouvre, en son centre, à une silhouette d’aujourd’hui : une manière, sans manifeste, d’inscrire la mémoire vive de l’Iran contemporain dans une ligne millénaire.

Vernissage : jeudi 2 juillet 2026 à partir de 18h30, en présence de l’artiste. Entrée libre, du mardi au samedi, de 12h à 19h.

L’exposition



À la périphérie de la composition, les cavaliers, les armures et les ors d’une enluminure héritée des ateliers safavides. Au centre, une silhouette d’aujourd’hui. Entre les deux, un blanc qui n’est pas un vide. Touraj Vand ne cite pas la miniature persane : il l’écoute. Depuis plusieurs années, il travaille à ouvrir, dans l’enluminure ancienne, un espace que les peintres n’avaient pas prévu et qui pourtant les attendait. Ni réécriture ni actualisation du patrimoine. Un seuil.

Cavaliers, démons, chevaux cabrés, ors et pigments demeurent intacts, repoussés à la marge, en cercle ou en couronne autour d’un foyer dégagé. Le centre, lieu traditionnel du héros, du combat, du trône ou du jardin, s’est libéré. Une silhouette d’aujourd’hui s’y tient. Seule, vivante, elle ne combat rien. Elle est là.

Deux époques se tiennent l’une près de l’autre, sans se toucher, et chacune, depuis sa rive, finit par reconnaître l’autre. L’enluminure d’hier devient le décor d’une présence contemporaine. La silhouette d’aujourd’hui devient, sans bruit, la figure mythique de demain. Aucune ne l’emporte sur l’autre.

Ce dialogue traverse aussi, plus discrètement, la dernière décennie iranienne. L’artiste n’écrit pas un manifeste : il dépose une couche supplémentaire sur l’enluminure pour faire place, au centre du décor, aux héroïnes et aux héros ordinaires d’aujourd’hui. Celles et ceux que les manuscrits anciens n’avaient pas peints, mais qui, dans les chapitres récents de l’histoire iranienne, ont tenu à mains nues les gestes du quotidien, de la dignité et de la mémoire. Today’s Heroes n’est pas un palimpseste politique : c’est une résonance. L’actualité y est déposée dans un lit beaucoup plus ancien, et s’y inscrit, à son tour, dans une ligne millénaire.

Dans certaines compositions, la silhouette porte une flamme. Ce n’est pas une arme, c’est une veilleuse. Ce qu’elle protège, on le devine : une mémoire à transmettre, comme se sont toujours transmis les noms, les récits, les images. La série dit cela sans le dire : qu’un héritage survit par le geste minuscule de celles et ceux qui, depuis leur propre époque, en gardent la flamme.

Today’s Heroes prolonge Iranian Figures et s’inscrit dans une œuvre attentive à ce qui circule entre les mémoires, les supports et les communautés. Un même geste traverse les installations à grande échelle de Touraj Vand (180 White Balloons à Téhéran, 2 000 White Boats en Turquie) et ses livres d’artiste (Meaningless Shapes, 1001 Vies) : isoler, alléger, faire de la place, pour qu’une présence puisse avoir lieu.

« Je n’ajoute rien à la miniature. Je l’écoute, et je libère, en son centre, un endroit où quelqu’un d’aujourd’hui peut se tenir. Le reste se fait tout seul : la mémoire reconnaît le présent, et le présent, à son tour, reconnaît la mémoire. » — Touraj Vand

Touraj Vand



Né en 1984 en Iran, Touraj Vand vit et travaille en France. Sa pratique, à la frontière de la création contemporaine et du design graphique, a été présentée dans plus de quarante expositions et biennales internationales. Elle a été distinguée par l’International Design Award et le Graphis Design Award (États-Unis), le World Brand Design Award (Royaume-Uni) et The Best Brand Design (Allemagne). The Guardian, Dezeen et Die Zeit lui ont consacré plusieurs articles. Il a par ailleurs fondé une initiative bénévole qui a formé deux mille jeunes Afghanes aux métiers du design.

Le Prix Anahita



Fondé en 2026 par la Galerie Keshavarzian et l’Association Gondishapour, le Prix Anahita distingue chaque année une figure de la création contemporaine dont le travail prolonge, de l’intérieur, l’héritage culturel iranien. Anahita, divinité ancienne des eaux et de la connaissance, en donne le nom : ce que l’on transmet, et qui désaltère.

La Galerie Keshavarzian



Installée dans le quartier Matignon, à Paris, la Galerie Keshavarzian a été fondée par Tannaz Keshavarzian, polytechnicienne et artiste. Née comme espace souterrain à Téhéran en 2014, elle s’est enracinée à Paris dix ans plus tard, où elle présente des artistes internationaux, émergents et confirmés, et accompagne une nouvelle génération de collectionneurs.

L’Association Gondishapour



Fondée par Sina Abedi, l’Association Gondishapour s’inspire de l’académie antique éponyme, centre historique de savoirs et de dialogues entre les disciplines et les cultures. Elle œuvre à créer des ponts entre les pratiques artistiques et culturelles, à soutenir la création contemporaine et à mettre en lumière le travail d’artistes déracinés.

Informations pratiques



Vernissage : jeudi 2 juillet 2026, à partir de 18h30, en présence de l’artiste. Exposition : du 2 au 12 juillet 2026, du mardi au samedi, de 12h à 19h. Entrée libre. Galerie Keshavarzian, 23 rue de Miromesnil, 75008 Paris.

Contacts presse — Galerie Keshavarzian : info@galeriekeshavarzian.com — Association Gondishapour : contact@gondishapour.fr

Premier Prix Anahita décerné par la Galerie Keshavarzian et l’Association Gondishapour : Touraj Vand expose « Today’s Heroes » du 2 au 12 juillet 2026.

Du jeudi 02 juillet 2026 au dimanche 12 juillet 2026 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 12h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-02T15:00:00+02:00

fin : 2026-07-11T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-02T12:00:00+02:00_2026-07-02T19:00:00+02:00;2026-07-03T12:00:00+02:00_2026-07-03T19:00:00+02:00;2026-07-04T12:00:00+02:00_2026-07-04T19:00:00+02:00;2026-07-07T12:00:00+02:00_2026-07-07T19:00:00+02:00;2026-07-08T12:00:00+02:00_2026-07-08T19:00:00+02:00;2026-07-09T12:00:00+02:00_2026-07-09T19:00:00+02:00;2026-07-10T12:00:00+02:00_2026-07-10T19:00:00+02:00;2026-07-11T12:00:00+02:00_2026-07-11T19:00:00+02:00

Galerie Keshavarzian 23, rue de Miromesnil 75008 Paris

https://www.galeriekeshavarzian.com info@galeriekeshavarzian.com



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