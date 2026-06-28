Mourèze

TOILES DES TERRES D’HÉRAULT

Route de la dolomie Mourèze Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25

Cette exposition photo vous mène au cœur du Géoparc Terres d’Hérault falaises, strates et reliefs deviennent les pages vibrantes de l’histoire géologique du territoire écrite par les temps.

Cette exposition photo vous mène au cœur du Géoparc Terres d’Hérault falaises, strates et reliefs deviennent les pages vibrantes de l’histoire géologique du territoire écrite par les temps. Que cette immersion vous donne l’envie de pousser plus loin… jusqu’à aller marcher, respirer, toucher ces lieux réels où la géologie devient expérience !

Une création du Département de l’Hérault qui vous permet de découvrir un territoire de 2046 km2 riche d’un patrimoine géologique exceptionnel reconnu à l’international.

Entrée gratuite. .

Route de la dolomie Mourèze 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 23 86

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English : TOILES DES TERRES D’HÉRAULT

This photo exhibition takes you to the heart of the Terres d’Hérault Geopark: cliffs, strata, and landforms become the vibrant pages of the region’s geological history, written by the passage of time.

L’événement TOILES DES TERRES D’HÉRAULT Mourèze a été mis à jour le 2026-06-20 par 34 OT DU CLERMONTAIS