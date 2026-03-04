Toiles du Sud – « On ira » d’Enya Baroux Jeudi 12 mars, 14h30 Cinéma Bonne Garde Loire-Atlantique

Tarif plein : 4,50 € / Carte Blanche : 4 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-12T14:30:00+01:00 – 2026-03-12T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-12T14:30:00+01:00 – 2026-03-12T17:00:00+01:00

Dans le cadre du programme Les Toiles du Sud qui propose chaque 2e ou 3e jeudi du mois des séances de cinéma à l’attention des spectateurs seniors ou porteurs d’un handicap, le cinéma Bonne garde et ses partenaires vous invitent à découvrir le film On ira d’Enya Baroux, avec Hélène Vincent et Pierre Lottin.

Marie, lasse de sa maladie, projette de partir en Suisse pour mourir. Incapable de l’avouer à son fils irresponsable et à sa petite fille en crise d’adolescence, elle invente un faux héritage à récupérer et les entraîne dans un voyage en camping-car. Avec Rudy, un aide-soignant rencontré la veille, la famille se lance dans un road-trip imprévu qui va changer à jamais leurs vies.

Durée : 1h37

Séance à 14h30 (accueil dès 13h45)

Film en version SME (sous-titré pour les personnes sourdes ou malentendantes).

Accueil assuré par nos bénévoles pour le public à mobilité réduite. Places UFR dans la salle.

Séance suivie d’un goûter offert aux personnes munies d’un ticket d’entrée du cinéma.

Cette action est soutenue par la Conférence des financeurs de Loire-Atlantique.

Cinéma Bonne Garde 20 rue Frère Louis 44200 NANTES Nantes 44200 Nantes Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire https://cinemalebonnegarde.com/FR/9/cinema-bonne-garde-nantes.html https://www.facebook.com/cinema.bonnegarde/;https://www.instagram.com/cinebonnegarde [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalebonnegarde.com/ »}, {« type »: « phone », « value »: null}, {« type »: « phone », « value »: null}, {« type »: « phone », « value »: null}, {« type »: « phone », « value »: null}, {« type »: « phone », « value »: null}, {« type »: « phone », « value »: null}, {« type »: « phone », « value »: null}] Salle de cinéma de environ 300 places

Taille de l’écran : 4.33m de haut et 9.80m de large – en vélo :

un parking vélo est à votre disposition devant l’entrée du cinéma

deux stations de Naolib vélo en libre service sont localisées à proximité du cinéma : station Pirmil et station Saint Jacques

– en transports en commun (Naolib) :

Tram : L2 et L3 station Pirmil

Chronobus : C4 et C9 arrêt Pirmil

Bus : Lignes 27, 28, 36, 38 arrêt Pirmil Ligne 42 arrêt Saint Jacques

Le cinéma Bonne Garde et ses partenaires vous invitent à la séance mensuelle du programme Les Toiles du Sud, dédiée aux seniors et aux personnes en situation de handicap. Ciné-seniors Ciné-goûter