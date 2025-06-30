TOM BALDETTI – GRAND KURSAAL Besancon

TOM BALDETTI Début : 2026-01-22 à 20:00. Tarif : – euros.

LE FESTIVAL DROLEMENT BIEN PRÉSENTE : TOM BALDETTITOM BALDETTITom aime les gens, il sait les regarder et a compris comment les faire rire. Dans ce stand upd’une drôlerie désarmante, Tom décortique ses liens familiaux, ses peurs de l’enfance et lesforces insoupçonnées d’un jeune adulte. Il se questionne sur la paternité, le sens de l’amitié etla folle envie d’être aimé. Avec une grande maîtrise de l’improvisation affinée dans les ComedyClubs et une bienveillance constante envers son public, son jeu puissant et la justesse de sontexte font de ce spectacle un moment pas comme les autres, dont on se rappellera longtemps.Jeudi 22 janvier, 20h – KursaalSpectacle non accessible aux moins de 12 ans.RESERVATION PMR : billetterie@ngproductions.fr

