Tom Brunt’s Extended Acoustics, AMR / Sud des Alpes, Genève
Tom Brunt’s Extended Acoustics, AMR / Sud des Alpes, Genève samedi 25 avril 2026.
Tom Brunt’s Extended Acoustics Samedi 25 avril, 21h00 AMR / Sud des Alpes
TARIF spécial: PAYEZ UNE ENTRÉE, VENEZ À DEUX ! (plein tarif) 20.- (membres, ADEM, AVS, AC, AI, étudiants) 15.- (carte 20 ans)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T21:00:00+02:00 – 2026-04-25T23:00:00+02:00
Fin : 2026-04-25T21:00:00+02:00 – 2026-04-25T23:00:00+02:00
Tom Brunt’s Extended Acoustics, dirigé par le guitariste suisse Tom Brunt, est un sextet acoustique mêlant musique classique, jazz et improvisation.
Avec trois guitares, violon, alto et contrebasse, l’ensemble crée un dialogue subtil entre musique de chambre, liberté jazz et textures électroniques, offrant une expérience acoustique vibrante et évolutive.
Tom Brunt, guitare acoustique & compositions
Charles Fréchette, guitare acoustique
Zoltan Kisak, guitare acoustique
Tristan-Raphael Jouaville, violon
Mark Crofts, violon alto
Pierre Balda, contrebasse
Ouvertures des portes : 20h00
AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève 1201 Grottes et Saint-Gervais Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/saison-2025-2026-2VNNND25TM »}]
Concert de Tom Brunt « Extended Acoustics » à 21h à l’AMR
DR
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