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Tom Brunt’s Extended Acoustics, AMR / Sud des Alpes, Genève

Tom Brunt’s Extended Acoustics, AMR / Sud des Alpes, Genève

Tom Brunt’s Extended Acoustics, AMR / Sud des Alpes, Genève samedi 25 avril 2026.

Lieu : AMR / Sud des Alpes

Adresse : Rue des Alpes 10

Ville : 1201 Genève

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Tarif : TARIF spécial: PAYEZ UNE ENTRÉE, VENEZ À DEUX ! (plein tarif) 20.- (membres, ADEM, AVS, AC, AI, étudiants) 15.- (carte 20 ans)

Tom Brunt’s Extended Acoustics Samedi 25 avril, 21h00 AMR / Sud des Alpes

TARIF spécial: PAYEZ UNE ENTRÉE, VENEZ À DEUX ! (plein tarif) 20.- (membres, ADEM, AVS, AC, AI, étudiants) 15.- (carte 20 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T21:00:00+02:00 – 2026-04-25T23:00:00+02:00
Fin : 2026-04-25T21:00:00+02:00 – 2026-04-25T23:00:00+02:00

Tom Brunt’s Extended Acoustics, dirigé par le guitariste suisse Tom Brunt, est un sextet acoustique mêlant musique classique, jazz et improvisation.
Avec trois guitares, violon, alto et contrebasse, l’ensemble crée un dialogue subtil entre musique de chambre, liberté jazz et textures électroniques, offrant une expérience acoustique vibrante et évolutive.

Tom Brunt, guitare acoustique & compositions
Charles Fréchette, guitare acoustique
Zoltan Kisak, guitare acoustique
Tristan-Raphael Jouaville, violon
Mark Crofts, violon alto
Pierre Balda, contrebasse

Ouvertures des portes : 20h00

AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève 1201 Grottes et Saint-Gervais Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/saison-2025-2026-2VNNND25TM »}]
Concert de Tom Brunt « Extended Acoustics » à 21h à l’AMR

DR

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