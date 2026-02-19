Tom Wouda Authentique | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand

Tom Wouda Authentique | Comédie des Volcans

Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Venez voir Tom Wouda dans son spectacle de magie Authentique le samedi 23 mai à la Comédie des Volcans.

.

Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@xn--comdiedesvolcans-dqb.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and see Tom Wouda in his magic show Authentique on Saturday May 23 at the Comédie des Volcans.

L’événement Tom Wouda Authentique | Comédie des Volcans Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-02-16 par Clermont Auvergne Volcans