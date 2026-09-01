Tombé du ciel Salle de la Délivrance Dieuze

Informations pratiques

Dieuze

Tombé du ciel

Salle de la Délivrance 9 Les Salines Royales Dieuze Moselle

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-16 20:15:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-16 2026-09-18 2026-09-20

Ilyes mène une vie joyeuse dans la banlieue de Roubaix. Seul problème le bac. Après avoir échoué deux fois, c’est sa dernière chance de l’avoir et de rendre enfin fier ses parents. Mais un incendie survient pendant le bac blanc, et on l’accuse d’en être à l’origine… Exclu de son lycée, il doit quitter son quartier et aller dans le seul établissement qui l’accepte le pensionnat catholique de Saint-Albert-le-Grand, en Bourgogne. Entre choc des cultures et quête de rédemption, Ilyes va devoir surmonter ses préjugés… Et ceux des autres.Tout public

6 .

Salle de la Délivrance 9 Les Salines Royales Dieuze 57260 Moselle Grand Est +33 3 87 86 06 07 salinesroyales-dieuze@orange.fr

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English :

Ilyes leads a happy life in the suburbs of Roubaix. The only problem: the high school graduation exam. After failing twice, this is his last chance to pass and finally make his parents proud. But a fire breaks out during the mock exam, and he’s accused of starting it? Expelled from his high school, he must leave his neighborhood and attend the only school that will accept him: the Catholic boarding school of Saint-Albert-le-Grand, in Burgundy. Caught between a culture clash and a quest for redemption, will Ilyes be able to overcome his own prejudices—and those of others?

L’événement Tombé du ciel Dieuze a été mis à jour le 2026-07-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS SAULNOIS