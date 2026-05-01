Tonte des brebis La ferme d’Iska et Marina Saint-Martin-Curton

Saint-Martin-Curton

Tonte des brebis

La ferme d’Iska et Marina 2619 Route de Heulies Saint-Martin-Curton Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 08:30:00

fin : 2026-05-08 17:30:00

Date(s) :

2026-05-07

Tonte des brebis à la ferme.

Possibilité d’y participer activement attraper les brebis, trier la laine…ou juste d’être spectateur. .

La ferme d’Iska et Marina 2619 Route de Heulies Saint-Martin-Curton 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 12 21 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Tonte des brebis

L’événement Tonte des brebis Saint-Martin-Curton a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Coteaux et Landes de Gascogne