Tonte des brebis La ferme d’Iska et Marina Saint-Martin-Curton
Tonte des brebis La ferme d’Iska et Marina Saint-Martin-Curton jeudi 7 mai 2026.
Saint-Martin-Curton
Tonte des brebis
La ferme d’Iska et Marina 2619 Route de Heulies Saint-Martin-Curton Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 08:30:00
fin : 2026-05-08 17:30:00
Date(s) :
2026-05-07
Tonte des brebis à la ferme.
Possibilité d’y participer activement attraper les brebis, trier la laine…ou juste d’être spectateur. .
La ferme d’Iska et Marina 2619 Route de Heulies Saint-Martin-Curton 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 12 21 90
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English : Tonte des brebis
L’événement Tonte des brebis Saint-Martin-Curton a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Coteaux et Landes de Gascogne