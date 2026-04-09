Tonte des moutons écomusée bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche Dimanche 3 mai, 14h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Vivez au plus près l’expérience de la tonte et découvrez les bons gestes ! Artisans et artisanes de la laine proposeront des ateliers démonstratifs et participatifs.

Vivez au plus près l’expérience de la tonte et découvrez les bons gestes ! Artisans et artisanes de la laine proposeront des ateliers démonstratifs et participatifs : tissage, teinture, feutrage et filage…

**Au programme :**

* Démonstration de tonte par Florence Bertheau

* Atelier de tissage archéologique et découverte des premiers métiers à tisser par « Les Toiles filantes » (Marie-pierre Puybaret)

* Démonstration de filage au rouet et initiation au filage avec un fuseau corse avec le projet « Pédaler pour la paix » de la Fibre textile. Chaque personne repart avec son fil et son fuseau

* Atelier de crochet et de tricot avec Béatrice Simon

* Animation teinture végétale avec Charline Flaux d’«Aux fils des temps »

* Tri de laine, mini-exposition et échanges avec l’association « Force d’intervention lainière »

* Démonstration des différents types de tissage, avec Bruno Lesteven d’Aux fils de l’Arz

* Les associations de races locales GEMO, OSCAR et Deven ar vro présenteront leurs missions et les différents types de races.

**En pratique :** Dim. 3 Mai, 14h-18h. Gratuit.

Il est possible de venir avec des sacs pour récupérer de la laine (celle peut être utile notamment pour le paillage de son jardin)

**Comment venir ?**

Des navettes spéciales feront l’aller-retour station Henri-Fréville / station Triangle / écomusée. Le trajet de Fréville à l’écomusée dure 10 min. Ce service est mis en place pour la Tonte des moutons par la Star. Tarifs Star habituels. Plus d’infos à venir.

Métro ligne A – arrêt Triangle | Bus ligne 61 – arrêt Hil / Bintinais | Vélo piste cyclable sécurisée (depuis Rennes et Noyal-Châtillon)

**Revenons à nos moutons :**

Le métier de tondresse de mouton, [interview](https://www.rkb.bzh/actus/de-la-tonte-a-la-trogne-avec-florence-b/) de Florence Bertheau

Découvrir l’[offre de stages et de cours](https://www.atelierlestoilesfilantes.com/brochure.pdf) des « Toiles filantes »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-03T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-03T18:00:00.000+02:00

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écomusée bintinais route de châtillon-sur-seiche Noyal-sur-Seiche Noyal-Châtillon-sur-Seiche 35230 Ille-et-Vilaine



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