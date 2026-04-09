Tonte des moutons écomusée bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche
Tonte des moutons écomusée bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche dimanche 3 mai 2026.
Tonte des moutons écomusée bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche Dimanche 3 mai, 14h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit
Vivez au plus près l’expérience de la tonte et découvrez les bons gestes ! Artisans et artisanes de la laine proposeront des ateliers démonstratifs et participatifs.
Vivez au plus près l’expérience de la tonte et découvrez les bons gestes ! Artisans et artisanes de la laine proposeront des ateliers démonstratifs et participatifs : tissage, teinture, feutrage et filage…
**Au programme :**
* Démonstration de tonte par Florence Bertheau
* Atelier de tissage archéologique et découverte des premiers métiers à tisser par « Les Toiles filantes » (Marie-pierre Puybaret)
* Démonstration de filage au rouet et initiation au filage avec un fuseau corse avec le projet « Pédaler pour la paix » de la Fibre textile. Chaque personne repart avec son fil et son fuseau
* Atelier de crochet et de tricot avec Béatrice Simon
* Animation teinture végétale avec Charline Flaux d’«Aux fils des temps »
* Tri de laine, mini-exposition et échanges avec l’association « Force d’intervention lainière »
* Démonstration des différents types de tissage, avec Bruno Lesteven d’Aux fils de l’Arz
* Les associations de races locales GEMO, OSCAR et Deven ar vro présenteront leurs missions et les différents types de races.
**En pratique :** Dim. 3 Mai, 14h-18h. Gratuit.
Il est possible de venir avec des sacs pour récupérer de la laine (celle peut être utile notamment pour le paillage de son jardin)
**Comment venir ?**
Des navettes spéciales feront l’aller-retour station Henri-Fréville / station Triangle / écomusée. Le trajet de Fréville à l’écomusée dure 10 min. Ce service est mis en place pour la Tonte des moutons par la Star. Tarifs Star habituels. Plus d’infos à venir.
Métro ligne A – arrêt Triangle | Bus ligne 61 – arrêt Hil / Bintinais | Vélo piste cyclable sécurisée (depuis Rennes et Noyal-Châtillon)
**Revenons à nos moutons :**
Le métier de tondresse de mouton, [interview](https://www.rkb.bzh/actus/de-la-tonte-a-la-trogne-avec-florence-b/) de Florence Bertheau
Découvrir l’[offre de stages et de cours](https://www.atelierlestoilesfilantes.com/brochure.pdf) des « Toiles filantes »
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-03T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-03T18:00:00.000+02:00
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écomusée bintinais route de châtillon-sur-seiche Noyal-sur-Seiche Noyal-Châtillon-sur-Seiche 35230 Ille-et-Vilaine
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