Tonus Crazy Jungle – Intégration des BTS Warehouse Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-10 23:30 – 23:59

Gratuit : non À partir de 5€ ! Prévente limitée disponible sur le site et l’application Warehouse ! Etudiant

???? LA RENTRÉE VA TOUT CASSER. ????ET LA JUNGLE T’APPELLE ! ???? Range tes affaires, oublie la reprise. Ce soir, le dancefloor devient TON territoire. ????Pour lancer l’année, la CRAZY JUNGLE débarque pour tout retourner : décors UV bruts, lianes fluo, immersion 100% sauvage. T’as jamais vu le Warehouse comme ça ???? Aux platines, Yofunders & Lossia t’embarquent dans un set qui passe du Rap qui fracasse au Shatta qui décoiffe, de l’Électro qui grille les enceintes à la Latin House qui fait perdre la tête. Un seul objectif : que tu sortes de là les jambes en compote. ???? Rap | Shatta | Électro | Latin House L’année démarre MAINTENANT. Ramène toute ta promo et tes potes : ce soir on prend les commandes du Warehouse.Zéro excuse. La jungle n’attend personne ?????? Scénographie inédite, déco XXL, confettis, show lumière…

Warehouse Île de Nantes Nantes 44200

02 40 99 01 30 https://www.warehouse-nantes.fr/event/tonus-crazy-jungle-integration-des-bts



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