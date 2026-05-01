Topiaires l’Art et la manière Lieu-dit La Ballue Bazouges-la-Pérouse

Bazouges-la-Pérouse

Topiaires l’Art et la manière

Lieu-dit La Ballue Jardins de la Ballue Bazouges-la-Pérouse Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-05-10 18:30:00

Date(s) :

2026-05-09

Les jardins de la Ballue organisent la 18ème édition de cet événement et s’associent aux journées mondiales de la topiaire (World Topiary Day) de l’association EBTS France (European Boxwood and Topiary Society). Cette manifestation unique montre l’intérêt grandissant du public pour l’art topiaire, et contribue à populariser les bonnes pratiques pour pérenniser son jardin.

Véritable rendez-vous de référence sur l’art topiaire contemporain, cet événement sera l’occasion de venir découvrir ou redécouvrir nos jardins labellisés Jardins remarquables et de profiter de l’expertise de nos jardiniers spécialistes.

Aperçu des différentes espèces de végétaux utilisables en art topiaire, ateliers dirigés par les jardiniers du domaine, découverte des impressionnantes topiaires du château et démonstrations des techniques de taille en direct il y en aura pour tous les goûts !

Apparu dans la Rome Antique, l’art topiaire consiste à tailler les végétaux de jardin pour former des sujets de formes très variées.

La Ballue possède plus de 1 500 sujets topiaires d’une très grande diversité botanique et de formes, des plus classiques aux plus sophistiquées que l’on découvre dans les quatre jardins qui entourent le château du XVIIème siècle la cour d’Honneur, le jardin Classique, le jardin Baroque et le jardin des Douves.

Démonstrations et animations de 11h à 17h00.

Lors de cet événement, les tarifs d’entrée restent inchangés.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’article sur notre site Internet.

Venez nombreux ! .

Lieu-dit La Ballue Jardins de la Ballue Bazouges-la-Pérouse 35560 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 97 47 86

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English :

L’événement Topiaires l’Art et la manière Bazouges-la-Pérouse a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne