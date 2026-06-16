Topo Athletic Bibracte Ultra-Trail® rue Jacques-Gabriel Bulliot Saint-Léger-sous-Beuvray

Informations pratiques

Saint-Léger-sous-Beuvray

Topo Athletic Bibracte Ultra-Trail®

rue Jacques-Gabriel Bulliot Musée de Bibracte Saint-Léger-sous-Beuvray Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13 08:00:00

fin : 2026-11-15 17:00:00

Date(s) :

2026-11-13

La 1ère édition du Topo Athletic Bibracte Ultra-Trail® se prépare à grandes foulées dans le Parc naturel régional du Morvan (Bourgogne-Franche-Comté) ! Les 13, 14 et 15 novembre 2026, rendez-vous à Bibracte, l’ancienne capitale gauloise, pour une aventure sportive et culturelle autour de 5 courses d’exception, de 11 à 180 km.

Au programme collines, forêts, boue, sueur et convivialité au cœur du Grand Site de France de Bibracte-Morvan des Sommets. Le bourguignon, Cédric Chavet, figure emblématique des ultra trails les plus exigeants du monde, sera le parrain de cette première édition.

Organisé par Bibracte et l’association Morvan Oxygène, en partenariat étroit avec les offices de tourisme et les partenaires et communes engagées dans le label Grand Site de France, le Topo Athletic Bibracte Ultra-Trail® est une aventure collective au cœur d’un territoire rural soucieux de préserver et de valoriser son patrimoine naturel et culturel.

Autour du site archéologique de Bibracte, le parcours proposera 5 courses de 11 km à 180 km en passant par des formats intermédiaires de 35, 70 et 100 km. Ces courses mettront à l’épreuve l’endurance et la technique des coureurs sur les sentiers du Grand Site de France. Entre forêts profondes, bocages préservés, chemins antiques et vestiges gallo-romains, chaque foulée permettra aux participants de découvrir les mystères de la montagne morvandelle au cœur de l’automne, en tirant profit d’un réseau exceptionnellement dense de chemins ruraux.

Plusieurs centaines de participants sont attendus pour vivre cette expérience exceptionnelle en famille, entre amis ou même entre collègues .

rue Jacques-Gabriel Bulliot Musée de Bibracte Saint-Léger-sous-Beuvray 71990 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Topo Athletic Bibracte Ultra-Trail®

L’événement Topo Athletic Bibracte Ultra-Trail® Saint-Léger-sous-Beuvray a été mis à jour le 2026-06-16 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)