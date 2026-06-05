Toque chef Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne

Bayonne

Toque chef

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 11 – 11 – 17 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-02 15:00:00

fin : 2026-12-02 15:45:00

Date(s) :

2026-12-02

Jeune Public réservé aux plus de 4 ans Un spectacle interactif, ludique, instructif mais surtout comique qui donne l’eau à la bouche et le sourire aux lèvres !

Bienvenue dans le grand concours Toque Chef qui récompense le meilleur pâtissier ! Entre coups de fouet et crème fouettée tous les Trafalgars sont bons pour nos 2 concurrents qui se disputent la victoire ! Heureusement que notre jury d’enfant va les remettre sur le droit chemin et les aider à trouver l’ingrédient secret qui leur permettra de remporter le fameux concours… Mais ces deux grands toqués de recettes vont peut-être découvrir sur le chemin de la victoire la plus belle des recettes celle du bonheur ! Le Dauphiné Enfin un spectacle pour enfant qui fait rire les parents ! .

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lunanegra.fr

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English : Toque chef

L’événement Toque chef Bayonne a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Bayonne