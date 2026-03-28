TORO PISCINE DJ SHOW Palavas-les-Flots
TORO PISCINE DJ SHOW Palavas-les-Flots mercredi 29 juillet 2026.
Palavas-les-Flots
TORO PISCINE DJ SHOW
Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots Hérault
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
21h
Humour, frissons et traditions camarguaises le toro-piscine revient tout l’été aux Arènes de Palavas !
Le célèbre spectacle de toro-piscine tous les lundis, mercredis et vendredis à 21h.
Ce divertissement taurin comique met en scène des participants volontaires face à de jeunes vachettes dans une arène équipée d’une piscine centrale. Esquives, plongeons et fous rires garantis !
Chaque soirée est ponctuée de jeux, défis et primes, dans une ambiance festive portée par des fanfares “bandas” et des animations musicales.
Le toro-piscine est une tradition estivale incontournable en Camargue, mêlant folklore local et esprit bon enfant.
Tarifs
adultes 7€
enfants de 5 à 10 ans 5€
gratuit pour les -5 ans .
Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie vincentribera.arenes@gmail.com
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English : TORO PISCINE DJ SHOW
21h
Humor, thrills and Camargue traditions: the toro-piscine returns all summer long to the Palavas arenas!
L’événement TORO PISCINE DJ SHOW Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 ADT34
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