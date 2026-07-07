TORO PISCINE PORTIRAGNES avenue du grand Salan Portiragnes
mardi 7 juillet 2026 · avenue du grand Salan · Portiragnes
Informations pratiques
Portiragnes
TORO PISCINE PORTIRAGNES
avenue du grand Salan PORTIRAGNES PLAGE Portiragnes Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-07-07
En juillet et en août, tous les mardis et jeudis, la manade Grand Salan de Portiragnes organise ses célèbres toro-piscine dans les arènes de portiragnes-plage;
Les jeunes du village et des vacanciers font le spectacle avec une jeune vachette au cours de jeux taurins où le rire alterne avec les émotions fortes!
Buvette et billetterie sur place le soir même.
21h 30 Aux arènes de Portiragnes Plage .
avenue du grand Salan PORTIRAGNES PLAGE Portiragnes 34420 Hérault Occitanie +33 4 67 90 92 51
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English :
L’événement TORO PISCINE PORTIRAGNES Portiragnes a été mis à jour le 2026-07-01 par 34 ADT34
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