Total Festum à Labathude salle des fêtes Labathude

Labathude

Total Festum à Labathude

salle des fêtes café associatif La Caminade Labathude Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Total Festum, c’est le festival autour de la culture occitane proposant un café patois, une balade contée, un atelier de danses traditionnelles et un bal traditionnel

Total Festum, c’est le festival autour de la culture occitane proposant un café patois, une balade contée, un atelier de danses traditionnelles et un bal traditionnel. L’événement met en valeur la langue occitane, les pratiques musicales et les danses traditionnelles dans une ambiance conviviale ouverte à tous.

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salle des fêtes café associatif La Caminade Labathude 46120 Lot Occitanie +33 6 85 43 53 79 lacaze.jm@orange.fr

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