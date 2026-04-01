Tots en bici sortie à bicyclette Ondres
Tots en bici sortie à bicyclette Ondres dimanche 26 avril 2026.
Ondres
Tots en bici sortie à bicyclette
Place Richard Feuillet Ondres Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 09:00:00
fin : 2026-04-26 17:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Encore une sortie sans voiture TOTS EN BICI !
Première partie de la boucle jusqu’à Saubusse sur voie verte & chemin de halage.
Possibilité de retour en voiture pour raccourcir.
Prévoir pique-nique, casques, cadenas.
L’association Tots en bici vise à promouvoir les mobilités douces dans le Seignanx.
RDV de 9h à 17h. .
Place Richard Feuillet Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 00 10 27 contact@tots-en-bici.org
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English : Tots en bici sortie à bicyclette
L’événement Tots en bici sortie à bicyclette Ondres a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Seignanx
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