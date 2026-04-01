Ondres

Tots en bici sortie à bicyclette

Place Richard Feuillet Ondres Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 09:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Encore une sortie sans voiture TOTS EN BICI !

Première partie de la boucle jusqu’à Saubusse sur voie verte & chemin de halage.

Possibilité de retour en voiture pour raccourcir.

Prévoir pique-nique, casques, cadenas.

L’association Tots en bici vise à promouvoir les mobilités douces dans le Seignanx.

RDV de 9h à 17h. .

Place Richard Feuillet Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 00 10 27 contact@tots-en-bici.org

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English : Tots en bici sortie à bicyclette

L’événement Tots en bici sortie à bicyclette Ondres a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Seignanx