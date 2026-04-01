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Tots en bici sortie à bicyclette Ondres

Tots en bici sortie à bicyclette Ondres

Tots en bici sortie à bicyclette Ondres dimanche 26 avril 2026.

Adresse : Place Richard Feuillet

Ville : 40440 Ondres

Département : Landes

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Ondres

Tots en bici sortie à bicyclette

Place Richard Feuillet Ondres Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 09:00:00
fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :
2026-04-26

Encore une sortie sans voiture TOTS EN BICI !
Première partie de la boucle jusqu’à Saubusse sur voie verte & chemin de halage.
Possibilité de retour en voiture pour raccourcir.
Prévoir pique-nique, casques, cadenas.
L’association Tots en bici vise à promouvoir les mobilités douces dans le Seignanx.
RDV de 9h à 17h.   .

Place Richard Feuillet Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 00 10 27  contact@tots-en-bici.org

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English : Tots en bici sortie à bicyclette

L’événement Tots en bici sortie à bicyclette Ondres a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Seignanx

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