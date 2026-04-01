Zoom Artiste | Line Birou Office de tourisme et tiers-lieu Ondres

Ondres

Zoom Artiste | Line Birou

Office de tourisme et tiers-lieu 1819 avenue du 11 novembre 1918 Ondres Landes

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-27 10:00:00

fin : 2026-06-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-27

Line Birou aime peindre à partir de plusieurs types de paysages, de l’océan Atlantique à des lieux urbains ou industriels. Ses sujets de prédilection se concentrent autour des paysages diversifiés de l’océan Atlantique. Si le départ d’un tableau peut être une photo, lors de sa réalisation, le modèle disparait rapidement et laisse place à l’imagination. Le tableau se transformera au fil de l’eau et des couleurs, le plus souvent réalisé à la peinture à l’huile. L’objectif est de se détacher du sujet et obtenir la vibration des couleurs entre elles et autoriser l’esprit de s’échapper et de cheminer à son gré dans un tableau.

Dans cette mini expo de peintures, Line Birou vous exprime sa vision de l’océan.

À découvrir aux horaires d’ouverture jusqu’au 26 juin. .

Office de tourisme et tiers-lieu 1819 avenue du 11 novembre 1918 Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 19 19

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English : Zoom Artiste | Line Birou

L’événement Zoom Artiste | Line Birou Ondres a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Seignanx