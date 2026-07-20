Touchdesigner #2 STEREOLUX Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-05 18:30 – 21:00

Gratuit : non Unique : 5€

TouchDesigner est un environnement de programmation visuelle en temps réel largement utilisé pour la création d’installations interactives, de performances audiovisuelles, de scénographies et d’œuvres génératives. Grâce à son fonctionnement sous forme de réseaux de nœuds, il permet de produire des images dynamiques sans avoir à écrire de code. À travers une série d’exercices pratiques, les participant·es découvriront durant cet atelier les principes de l’interaction en temps réel avec TouchDesigner. Iels apprendront à créer des interactions avec la souris, à installer et comprendre MediaPipe, à récupérer et exploiter les données issues de la webcam selon différentes approches, puis à concevoir une interface visuelle interactive intégrant un retour caméra. Cet atelier fait partie d’un cycle de trois initiations consacrées à TouchDesigner. Pensés de manière complémentaire, ces trois ateliers peuvent néanmoins être suivis indépendamment les uns des autres. Le cycle comprend trois ateliers : Atelier #1 — Créer des visuels génératifs avec TouchDesigner (noise, feedback loops, 3D générative et glitch)Atelier #2 — Créer des dispositifs interactifs avec TouchDesigner (webcam, MediaPipe et interfaces visuelles) Atelier #3 — Créer des visuels audio-réactifs avec TouchDesigner (son en temps réel, MIDI et performance audiovisuelle) Matériel nécessaire : un ordinateur portable équipé d’une webcam (ou une webcam externe) + TouchDesigner Niveau : débutant

STEREOLUX Nantes 44200

https://stereolux.org/touchdesigner-2-05112026-1730



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