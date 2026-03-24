TOUITOU, peintre Acanthe Village d’Artiste La Ferté-Loupière

TOUITOU, peintre

Acanthe Village d’Artiste 16, rue Pierre de Courtenay La Ferté-Loupière Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 14:30:00

fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :

2026-08-22

Mes recherches, dans l’abstraction, sont sans doute, moins visibles immédiatement mais tout aussi essentielles et significatives pour moi.

J’aime ce principe d’incertitude du geste et de la forme.

Là où l’on pense qu’il n’y a rien, se dissimule pour moi, toute la mémoire du monde, de mon monde.

Je pratique une peinture du non-récit qui dissimulerait, presque inconsciemment, les traces d’un passé comme enfouis dans les tréfonds de mes interrogations, de ma mémoire.

En travaillant par transparence, strates successives jusqu’à l’effacement parfois.

Je m’acharne à produire un travail épidermique dans l’espoir de procurer une émotion.

J’explore, inlassablement la toile, je griffe, je gratte comme je le ferai sur des murs, pour tenter de mettre au jour des empreintes enfouies au plus profond de la matière et de la surface du tableau.

Henri Touitou .

Acanthe Village d’Artiste 16, rue Pierre de Courtenay La Ferté-Loupière 89110 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 73 14 24 acanthe89@orange.fr

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English : TOUITOU, peintre

L’événement TOUITOU, peintre La Ferté-Loupière a été mis à jour le 2026-03-24 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !