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Toul Goulic Lanrivain

Toul Goulic Lanrivain mercredi 22 juillet 2026.

Adresse : rdv Parking de Toul Goulic

Ville : 22480 Lanrivain

Département : Côtes-d'Armor

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Lanrivain

Toul Goulic

rdv Parking de Toul Goulic Lanrivain Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 16:00:00
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22

Dans leur écrin de mousse, les rochers de Toul Goulic sont plein des murmures du Blavet. Arpentez ce superbe chaos à l’affût d’une vie sauvage et discrète.

Balade naturaliste et découverte
Tout public

Réservation obligatoire
organisée par l’association Cicindèle   .

rdv Parking de Toul Goulic Lanrivain 22480 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 36 66 11 

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English :

L’événement Toul Goulic Lanrivain a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme du Kreiz Breizh

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