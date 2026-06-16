Lanrivain

Toul Goulic

rdv Parking de Toul Goulic Lanrivain Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 16:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Dans leur écrin de mousse, les rochers de Toul Goulic sont plein des murmures du Blavet. Arpentez ce superbe chaos à l’affût d’une vie sauvage et discrète.

Balade naturaliste et découverte

Tout public

Réservation obligatoire

organisée par l’association Cicindèle .

rdv Parking de Toul Goulic Lanrivain 22480 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 36 66 11

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English :

L’événement Toul Goulic Lanrivain a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme du Kreiz Breizh