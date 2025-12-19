Le Touquet-Paris-Plage

Touquet Music Beach Festival

L’orangerie de la baie Boulevard de la canche Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-28

Les 28 et 29 août 2026, le Touquet Music Beach Festival revient transformer l’hippodrome en un immense terrain de jeu musical. Deux jours, deux nuits, une programmation pensée pour rassembler et faire danser au rythme des artistes les plus iconiques de la sphère électro !

Infos & réservation pass jour, 2 jours touquetmusicbeach.com .

L’orangerie de la baie Boulevard de la canche Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 office-tourisme@letouquet.com

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English :

L’événement Touquet Music Beach Festival Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2025-12-19 par Laury LEPRETRE