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Touquet Music Beach Festival Le Touquet-Paris-Plage

Touquet Music Beach Festival Le Touquet-Paris-Plage vendredi 28 août 2026.

Adresse : L'orangerie de la baie Boulevard de la canche

Ville : 62520 Le Touquet-Paris-Plage

Département : Pas-de-Calais

Début : vendredi 28 août 2026

Fin : samedi 29 août 2026

Tarif :

Le Touquet-Paris-Plage

Touquet Music Beach Festival

L’orangerie de la baie Boulevard de la canche Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-28

Les 28 et 29 août 2026, le Touquet Music Beach Festival revient transformer l’hippodrome en un immense terrain de jeu musical. Deux jours, deux nuits, une programmation pensée pour rassembler et faire danser au rythme des artistes les plus iconiques de la sphère électro !

Infos & réservation pass jour, 2 jours touquetmusicbeach.com   .

L’orangerie de la baie Boulevard de la canche Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00  office-tourisme@letouquet.com

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English :

L’événement Touquet Music Beach Festival Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2025-12-19 par Laury LEPRETRE

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