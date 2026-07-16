Touquet Paris Paris Plage Legendes, Touquet Paris Plage, Le Touquet-Paris-Plage

Informations pratiques

Touquet Paris Paris Plage Legendes 18 – 20 septembre Touquet Paris Plage Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

La 25e édition du Touquet Paris-Plage Légendes se déroulera du 18 au 20 septembre 2026 et constituera un rendez-vous exceptionnel célébrant le patrimoine automobile, l’élégance, l’histoire et l’art de vivre qui participent à l’identité du Touquet-Paris-Plage.

À l’occasion de ce vingt-cinquième anniversaire, l’événement réunira des véhicules historiques d’exception venus de France et d’Europe autour d’un programme articulé autour de trois axes complémentaires.

• Un rallye touristique historique de trois jours au départ et à l’arrivée du Touquet-Paris-Plage chaque jour, permettant de valoriser les paysages, le patrimoine architectural et les richesses du territoire de la Côte d’Opale.

• Un Concours d’État réunissant des automobiles rares, prestigieuses et parfaitement restaurées, témoins de l’histoire industrielle et technique du XXe siècle.

• Un Concours d’Élégance organisé le dimanche sur le perron du Westminster, mettant à l’honneur l’alliance entre patrimoine automobile, élégance française, art de vivre et patrimoine touristique du Touquet.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2026, l’événement développera également une importante programmation culturelle destinée au grand public.

• Une exposition statique de véhicules historiques emblématiques accessible gratuitement au public.

• Une exposition historique et documentaire retraçant l’évolution de l’automobile sur la Côte d’Opale, l’histoire des grands événements automobiles du Touquet et leur contribution au développement touristique de la station.

• Un cycle de trois conférences ouvertes au public :

L’automobile et le développement touristique de la Côte d’Opale : histoire, patrimoine et rayonnement du territoire.

Le Touquet, station automobile d’exception : des premières courses aux grands rassemblements contemporains.

« La femme créa l’automobile » : le rôle souvent méconnu des femmes dans l’histoire de l’automobile, de l’innovation technique à la compétition, en passant par l’entrepreneuriat et le design.

Touquet Paris Plage avenue du Verger Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0617384172 Concours d(élégance et une exposition historique retracant le patrimoine automobile sur la Côte Opale Accès libre ouvert à tout public

La 25e édition du Touquet Paris-Plage Légendes se déroulera du 18 au 20 septembre 2026 et constituera un rendez-vous exceptionnel célébrant le patrimoine automobile, l’élégance, l’histoire et l’art à…

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