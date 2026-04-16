Tour Auto 2026 Tour Auto Riom-ès-Montagnes

Riom-ès-Montagnes

Tour Auto 2026

Tour Auto Place du Commandant Robert Monier Riom-ès-Montagnes Cantal

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 08:25:00

fin : 2026-05-06 09:30:00

Date(s) :

2026-05-06

Pour sa 35e édition, le Tour Auto passe par Condat, Riom-ès-Montagnes et Le Claux, le mercredi 6 mai de 8h25 à 9h30.

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Tour Auto Place du Commandant Robert Monier Riom-ès-Montagnes 15400 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 1 42 59 73 40 info@peter.fr

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English :

For its 35th edition, the Tour Auto passes through Condat, Riom-ès-Montagnes and Le Claux, on Wednesday May 6 from 8.25am to 9.30am.

L’événement Tour Auto 2026 Riom-ès-Montagnes a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme Destination Haut Cantal