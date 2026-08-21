Tour de Dolmayrac, Tour de l’ancien château, Dolmayrac

Informations pratiques

Tour de Dolmayrac 19 et 20 septembre Tour de l’ancien château Lot-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

La tour, édifiée fin XIIIe – début XIVe siècle, a été construite côté plateau afin de protéger l’accès au village, où les défenses naturelles étaient moindres. Massive et imposante, elle domine les vallées environnantes. Du sommet de la Tour, un panorama à 360° sur la vallée du Lot, la vallée de l’Autonne et le pays de Serres.

Tour de l’ancien château Bourg, 47110 Dolmayrac Dolmayrac 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 09 64 41 87 73 https://www.grand-villeneuvois.fr La tour de Dolmayrac, construite à la fin du XIIe ou début du XIVe siècle, protège le village du côté du plateau, ou les défenses naturelles sont moindres. Elle fut bâtie à côté du castrum et des remparts qui enserraient le village. Sa porte néogothique est plus récente, datant du XIXe siècle. Elle se divise en trois niveaux dont le dernier est une terrasse qui domine la vallée. Massive et imposante, elle domine les vallées environnantes. Le monument est ouvert depuis peu au public avec accès au 1er étage et à la terrasse panoramique.

La tour, édifiée fin XIIIe – début XIVe siècle, a été construite côté plateau afin de protéger l’accès au village, où les défenses naturelles étaient moindres. Massive et imposante, elle domine les à…

©CAGV, Pays d’art et d’histoire