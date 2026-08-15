Tour de Dordogne solidaire pour Des Muscles pour Tom Bergerac
mardi 18 août 2026 · Bergerac
Informations pratiques
Bergerac
Tour de Dordogne solidaire pour Des Muscles pour Tom
Place Louis de la Bardonnie Bergerac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 14:00:00
fin : 2026-08-18 16:00:00
Date(s) :
2026-08-18
Le mardi 18 août 2026, Bergerac accueillera une étape du Tour de Dordogne solidaire pour Des Muscles pour Tom , un défi sportif et solidaire de 400 kilomètres à vélo organisé pour sensibiliser le public à la myopathie de Duchenne et soutenir Tom, 14 ans, atteint de cette maladie neuromusculaire.
Du 17 au 21 août, ce Tour solidaire parcourra la Dordogne en cinq étapes. À l’initiative de ce projet, un sapeur-pompier volontaire a choisi de relever ce défi afin de mettre en lumière le combat de Tom et de sa famille, mais aussi de sensibiliser le plus grand nombre à la myopathie de Duchenne.
Le passage à Bergerac est prévu mardi 18 août, aux alentours de 14 h, place Louis de la Bardonnie. .
Place Louis de la Bardonnie Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
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English : Tour de Dordogne solidaire pour Des Muscles pour Tom
L’événement Tour de Dordogne solidaire pour Des Muscles pour Tom Bergerac a été mis à jour le 2026-08-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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