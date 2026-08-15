Informations pratiques

Bergerac

Tour de Dordogne solidaire pour Des Muscles pour Tom

Place Louis de la Bardonnie Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 14:00:00

fin : 2026-08-18 16:00:00

Date(s) :

2026-08-18

Le mardi 18 août 2026, Bergerac accueillera une étape du Tour de Dordogne solidaire pour Des Muscles pour Tom , un défi sportif et solidaire de 400 kilomètres à vélo organisé pour sensibiliser le public à la myopathie de Duchenne et soutenir Tom, 14 ans, atteint de cette maladie neuromusculaire.

Du 17 au 21 août, ce Tour solidaire parcourra la Dordogne en cinq étapes. À l’initiative de ce projet, un sapeur-pompier volontaire a choisi de relever ce défi afin de mettre en lumière le combat de Tom et de sa famille, mais aussi de sensibiliser le plus grand nombre à la myopathie de Duchenne.

Le passage à Bergerac est prévu mardi 18 août, aux alentours de 14 h, place Louis de la Bardonnie. .

Place Louis de la Bardonnie Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

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English : Tour de Dordogne solidaire pour Des Muscles pour Tom

L’événement Tour de Dordogne solidaire pour Des Muscles pour Tom Bergerac a été mis à jour le 2026-08-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides