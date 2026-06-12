Geishouse

Tour de France 2026 Animations au Col du Haag

Geishouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-18 08:00:00

fin : 2026-07-18 17:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Le Tour de France arrive au Col du Haag… et la fête aussi ! Retrouvez ci-dessous toutes les animations proposées tout au long de la journée.

Ferme auberge du Haag snacking et buvette

Boutique officielle du Tour de France

Le Tour de France arrive au Col du Haag… et la fête aussi ! Retrouvez ci-dessous toutes les animations proposées tout au long de la journée.

Ferme auberge du Haag snacking et buvette

Boutique officielle du Tour de France 0 .

Geishouse 68690 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 13 90 saint-amarin@hautes-vosges-alsace.fr

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English :

The Tour de France is coming to Col du Haag—and so is the party! See below for a list of all the activities planned throughout the day.

Ferme auberge du Haag: snacks and refreshments

Official Tour de France store

L’événement Tour de France 2026 Animations au Col du Haag Geishouse a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin