Tour de France 2026 Animations au Col du Haag Geishouse
Tour de France 2026 Animations au Col du Haag Geishouse samedi 18 juillet 2026.
Geishouse
Tour de France 2026 Animations au Col du Haag
Geishouse Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-18 08:00:00
fin : 2026-07-18 17:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Le Tour de France arrive au Col du Haag… et la fête aussi ! Retrouvez ci-dessous toutes les animations proposées tout au long de la journée.
Ferme auberge du Haag snacking et buvette
Boutique officielle du Tour de France
Le Tour de France arrive au Col du Haag… et la fête aussi ! Retrouvez ci-dessous toutes les animations proposées tout au long de la journée.
Ferme auberge du Haag snacking et buvette
Boutique officielle du Tour de France 0 .
Geishouse 68690 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 13 90 saint-amarin@hautes-vosges-alsace.fr
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English :
The Tour de France is coming to Col du Haag—and so is the party! See below for a list of all the activities planned throughout the day.
Ferme auberge du Haag: snacks and refreshments
Official Tour de France store
L’événement Tour de France 2026 Animations au Col du Haag Geishouse a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin
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