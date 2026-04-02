Dévoluy

Tour de France 2026 dans Le Dévoluy

Dévoluy Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

En 2026, le Tour de France passera dans le Dévoluy par le col du Noyer. Une étape spectaculaire au cœur des montagnes, entre paysages grandioses et ambiance de fête !

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Dévoluy 05250 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 58 91 91 ot@ledevoluy.com

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English :

In 2026, the Tour de France will pass through Le Dévoluy via the Col du Noyer. A spectacular stage in the heart of the mountains, offering breathtaking scenery and a festive atmosphere!

L’événement Tour de France 2026 dans Le Dévoluy Dévoluy a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de Tourisme du Dévoluy