Informations pratiques

Mijoux

Tour de France 2026 Étape 15

Vallée de la Valserine Mijoux Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 10:00:00

fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Vibrez au passage du Tour de France ! Pour cette édition 2026, la 15ème étape passera par le Pays de Gex, découvrez la vallée de la Valserine, entre rivière sauvage et montagnes des Monts Jura…

.

Vallée de la Valserine Mijoux 01410 Ain Auvergne-Rhône-Alpes contact@paysdegex-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Tour de France 2026: Stage 15

Get ready for the Tour de France! For the 2026 edition, Stage 15 will pass through the Pays de Gex discover the Valserine Valley, nestled between a wild river and the mountains…

L’événement Tour de France 2026 Étape 15 Mijoux a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme du Pays de Gex