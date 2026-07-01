Tour de France 2026 Étape 15 Mijoux
dimanche 19 juillet 2026 · Mijoux
Informations pratiques
Mijoux
Tour de France 2026 Étape 15
Vallée de la Valserine Mijoux Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 10:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Vibrez au passage du Tour de France ! Pour cette édition 2026, la 15ème étape passera par le Pays de Gex, découvrez la vallée de la Valserine, entre rivière sauvage et montagnes des Monts Jura…
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Vallée de la Valserine Mijoux 01410 Ain Auvergne-Rhône-Alpes contact@paysdegex-tourisme.com
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English : Tour de France 2026: Stage 15
Get ready for the Tour de France! For the 2026 edition, Stage 15 will pass through the Pays de Gex discover the Valserine Valley, nestled between a wild river and the mountains…
L’événement Tour de France 2026 Étape 15 Mijoux a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme du Pays de Gex