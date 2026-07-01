UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Gennetines

Tour de France à Gennetines Gennetines

mercredi 15 juillet 2026 · Gennetines

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
12:00:00
Adresse
Chemin de Vignol
Ville
03400 Gennetines
Département
Allier
Tarif

Gennetines

Tour de France à Gennetines

Chemin de Vignol Gennetines Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 12:00:00
fin : 2026-07-15 16:00:00

Date(s) :
2026-07-15

Les associations locales et la municipalité de Gennetines dans le cadre du passage du tour de France propose une journée d’animations.
  .

Chemin de Vignol Gennetines 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 80 82 10  comitedesfetes.gennetines@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Local organizations and the municipality of Gennetines are hosting a day of activities in conjunction with the Tour de France’s visit.

L’événement Tour de France à Gennetines Gennetines a été mis à jour le 2026-07-02 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

À voir aussi à Gennetines (Allier)