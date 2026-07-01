Informations pratiques

Gennetines

Tour de France à Gennetines

Chemin de Vignol Gennetines Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 12:00:00

fin : 2026-07-15 16:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Les associations locales et la municipalité de Gennetines dans le cadre du passage du tour de France propose une journée d’animations.

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Chemin de Vignol Gennetines 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 80 82 10 comitedesfetes.gennetines@gmail.com

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English :

Local organizations and the municipality of Gennetines are hosting a day of activities in conjunction with the Tour de France’s visit.

L’événement Tour de France à Gennetines Gennetines a été mis à jour le 2026-07-02 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région