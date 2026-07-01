Informations pratiques

Auris

Tour de France à l’Alpe d’Huez depuis Auris-en-Oisans

Prairie des Bauchets Auris Isère

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit

+ de 72 ans.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 09:00:00

fin : 2026-07-25 19:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Vous souhaitez vous rendre à l’Alpe d’Huez les 24 et 25 juillet 2026 pour voir l’arrivée des coureurs ?

Ouverture exceptionnelle des remontées mécaniques d’Auris-en-Oisans pour se rendre à l’Alpe d’Huez, pour les étapes 19 et 20 du Tour de France 2026 !

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Prairie des Bauchets Auris 38142 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 80 13 52 info-auris@oisans.com

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English : Tour de France to Alpe d’Huez from Auris-en-Oisans

Would you like to go to Alpe d’Huez on July 24 and 25, 2026, to watch the riders cross the finish line?

The Auris-en-Oisans ski lifts will be open on a special basis to take visitors to Alpe d’Huez for Stages 19 and 20 of the 2026 Tour de France!

L’événement Tour de France à l’Alpe d’Huez depuis Auris-en-Oisans Auris a été mis à jour le 2026-07-17 par Oisans Tourisme