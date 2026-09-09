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Tour de France des vins au Cellier Saint-Pierre Troyes

mardi 22 septembre 2026 · Troyes

Tour de France des vins au Cellier Saint-Pierre Troyes

Informations pratiques

Début
mardi 22 septembre 2026
Fin
mardi 22 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Le Cellier Saint-Pierre
Ville
10000 Troyes
Département
Aube
Tarif
30 30 30 Tarif de base plein tarif

Troyes

Tour de France des vins au Cellier Saint-Pierre

Le Cellier Saint-Pierre Troyes Aube

Tarif : 30 – 30 – 30 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 18:00:00
fin : 2026-09-22

Date(s) :
2026-09-22

Places limitées pensez à réserver !

(l’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération)
La réservation sera effective à réception de votre paiement. Toute annulation doit avoir lieu 3 jours avant la date au plus tard !   .

Le Cellier Saint-Pierre Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 80 59 25  celliersaintpierre@maisonpernet.com

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English :

L’événement Tour de France des vins au Cellier Saint-Pierre Troyes a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

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