Tour de France Femme avec Zwift, Quai du Mont-Blanc, Genève

Tour de France Femme avec Zwift 2 et 3 août Quai du Mont-Blanc

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-02T12:00:00+02:00 – 2026-08-02T19:00:00+02:00

Fin : 2026-08-03T10:00:00+02:00 – 2026-08-03T18:00:00+02:00

Trois villes du Grand Départ Suisse !

Sur plus de 300 km, 108 communes suisses verront passer les coureuses entre le 1er et le 3 août 2026.

Trois villes romandes font partie des étapes de la compétition:

Les cyclistes partiront de Lausanne le 1er août 2026 pour une première étape en boucle de 138 km.

Le lendemain, le centre-ville d’Aigle accueillera le départ de la deuxième étape, qui rejoindra la Ville de Genève sur le Quai du Mont-Blanc sur un parcours de 149 km.

Le 3 août, les coureuses s’élanceront depuis la Plaine de Plainpalais à Genève en direction de Poligny en France.

De nombreux événements en attendant le Grand Départ

Plusieurs événements sont prévus d’ici au 1er août 2026, date du Grand Départ Suisse.

Les 30 et 31 mai prochains, la « Fête du Tour »se déploiera dans les trois villes du Grand Départ Suisse. Chacune proposera un programme spécifique, avec notamment des initiations, des expositions et des bourses aux vélos.

Le programme des journées genevoises ainsi que les autres événements organisés en marge du Tour de France Femmes avec Zwift seront prochainement annoncés sur le site officiel : https://www.geneve.ch/themes/sport/manifestations-sportives/tour-france-femmes-geneve#

Quai du Mont-Blanc Quai du Mont-Blanc, Genève 1201 [{« type »: « link », « value »: « https://www.geneve.ch/themes/sport/manifestations-sportives/tour-france-femmes-geneve# »}] [{« link »: « https://www.geneve.ch/themes/sport/manifestations-sportives/tour-france-femmes-geneve »}, {« link »: « https://www.geneve.ch/themes/sport/manifestations-sportives/tour-france-femmes-geneve# »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/parcs-jardins-plages-bains-publics/quai-mont-blanc-quai-wilson/

Le Tour de France Femmes avec Zwift s’élance en Suisse, traversant Lausanne, Aigle et Genève. Une série d’événements animera la période avant le grand départ.

Ville de Genève