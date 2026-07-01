Tour de France Hommes 2026 Place du centenaire Chambéry

Informations pratiques

Chambéry

Tour de France Hommes 2026

Place du centenaire A hauteur de la statue de la Sasson Chambéry Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 10:55:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Chambéry, ville départ de la 17e étape du Tour de France vers Voiron, via les Parcs naturels régionaux des Bauges et de Chartreuse. Départ des coureurs à 13h15, fête populaire et animations toute la journée.

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Place du centenaire A hauteur de la statue de la Sasson Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 33 42 47 accueil.chambery@chamberymontagnes.com

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English :

Chambéry, the starting point for Stage 17 of the Tour de France to Voiron, via the Bauges and Chartreuse Regional Nature Parks. The riders will set off at 1:15 p.m., with a town festival and entertainment throughout the day.

L’événement Tour de France Hommes 2026 Chambéry a été mis à jour le 2026-07-16 par Grand Chambéry Alpes Tourisme