Tour de l’Ain cycliste Châtillon-sur-Chalaronne
Tour de l’Ain cycliste Châtillon-sur-Chalaronne mardi 28 juillet 2026.
Châtillon-sur-Chalaronne
Tour de l’Ain cycliste
Place du Champ de Foire Châtillon-sur-Chalaronne Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-28
Valeur sûre du calendrier international, le Tour de l’Ain accueille les meilleures équipes mondiales. Des profils variés et dynamiques qui font souvent de l’épreuve une course révélatrice de talents.
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Place du Champ de Foire Châtillon-sur-Chalaronne 01400 Ain Auvergne-Rhône-Alpes contact@tourdelain.com
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English :
A fixture on the international calendar, the Tour de l’Ain welcomes the world’s best teams. The diverse and dynamic profiles of these teams often make the race a showcase for emerging talent.
L’événement Tour de l’Ain cycliste Châtillon-sur-Chalaronne a été mis à jour le 2026-04-20 par Aintourisme
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