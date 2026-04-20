Châtillon-sur-Chalaronne

Tour de l’Ain cycliste

Place du Champ de Foire Châtillon-sur-Chalaronne Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-28

Valeur sûre du calendrier international, le Tour de l’Ain accueille les meilleures équipes mondiales. Des profils variés et dynamiques qui font souvent de l’épreuve une course révélatrice de talents.

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Place du Champ de Foire Châtillon-sur-Chalaronne 01400 Ain Auvergne-Rhône-Alpes contact@tourdelain.com

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English :

A fixture on the international calendar, the Tour de l’Ain welcomes the world’s best teams. The diverse and dynamic profiles of these teams often make the race a showcase for emerging talent.

L’événement Tour de l’Ain cycliste Châtillon-sur-Chalaronne a été mis à jour le 2026-04-20 par Aintourisme