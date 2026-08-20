Tour de Suisse de l’humanité, Autre lieu, Genève

Informations pratiques

Tour de Suisse de l’humanité 27 – 29 août Autre lieu

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-27T12:00:00+02:00 – 2026-08-27T20:00:00+02:00

Fin : 2026-08-29T12:00:00+02:00 – 2026-08-29T20:00:00+02:00

Le Tour de Suisse de l’humanité reprend la route !

En 2026, l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) sillonne à nouveau la Suisse de part en part. Avec nos organisations membres et partenaires, nous apportons une série d’expositions et de manifestations sur des places publiques dans six villes suisses. Notre objectif: renforcer la compréhension à l’égard des personnes réfugiées et montrer ce qu’une Suisse ouverte et solidaire rend possible.

Notre livre géant ouvre un espace de rencontre entre des personnes qui ont connu l’exil et celles qui ne l’ont pas connu. «Le vrai succès, une société humaine»: c’est le titre qui orne sa couverture. À l’intérieur, des textes, des images et des vidéos racontent les expériences personnelles de personnes réfugiées et de leurs proches en Suisse. Des histoires qui donnent du courage. Des histoires qui montrent: ensemble, nous accomplissons davantage.

Mais la tente est bien plus qu’une exposition. Un programme varié – avec musique, ateliers et offres culinaires – invite à s’informer ouvertement sur les questions d’exil, d’asile et d’intégration, et surtout à se parler!

Découvrez le programme!

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« link »: « https://www.osar.ch/tour-de-suisse-humanite-2026 »}]

L’Organisation suisse d’aide aux réfugiés sera présente sur la Place du Molard du 27 au 29 août avec un livre géant comme espace de rencontre entre personnes ayant ou non vécu l’exil.

OSAR