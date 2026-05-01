Saint-Bonnet-de-Bellac

Tour du Haut Limousin féminin

Le Bourg Saint-Bonnet-de-Bellac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 11:30:00

fin : 2026-05-25 17:00:00

Date(s) :

2026-05-25

Classée par l’Union Cycliste Internationale 1.2, cette épreuve de 123.5 km est aujourd’hui un rendez-vous incontournable, réunissant des équipes professionnelles venues de nombreux pays ainsi que les meilleurs formations amateurs françaises. Au programme présentation des équipes à 11h30, départ de la course à 13h, fin de la course prévue pour 16h10. .

Le Bourg Saint-Bonnet-de-Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine courbatere.christian@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Tour du Haut Limousin féminin

L’événement Tour du Haut Limousin féminin Saint-Bonnet-de-Bellac a été mis à jour le 2026-05-19 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin