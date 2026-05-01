Tour du Haut Limousin féminin Saint-Bonnet-de-Bellac
Tour du Haut Limousin féminin Saint-Bonnet-de-Bellac lundi 25 mai 2026.
Saint-Bonnet-de-Bellac
Tour du Haut Limousin féminin
Le Bourg Saint-Bonnet-de-Bellac Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 11:30:00
fin : 2026-05-25 17:00:00
Date(s) :
2026-05-25
Classée par l’Union Cycliste Internationale 1.2, cette épreuve de 123.5 km est aujourd’hui un rendez-vous incontournable, réunissant des équipes professionnelles venues de nombreux pays ainsi que les meilleurs formations amateurs françaises. Au programme présentation des équipes à 11h30, départ de la course à 13h, fin de la course prévue pour 16h10. .
Le Bourg Saint-Bonnet-de-Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine courbatere.christian@orange.fr
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English : Tour du Haut Limousin féminin
L’événement Tour du Haut Limousin féminin Saint-Bonnet-de-Bellac a été mis à jour le 2026-05-19 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin