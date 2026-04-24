Saint-Dié-des-Vosges

Tour du Kemberg

Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

2.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01 08:00:00

fin : 2026-05-01 14:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Comme chaque année, le Club Vosgien organise leur traditionnel Tour du Kemberg. Les inscriptions seront prises de 8h à 14h.

Les randonneurs pourront choisir entre 3 circuits différents. Bleu, vert ou rouge, à vous de choisir votre niveau !

Une petite restauration et une buvette seront prévus à l’endroit du départ.

Des médailles seront remises aux marcheurs en herbe à l’issue de la journée. Des coupes sont également prévues.Tout public

2.5 .

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est clubvosgien-saintdie@orange.fr.

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English :

As every year, the Club Vosgien organizes its traditional Tour du Kemberg. Registration opens at 8am and closes at 2pm.

Hikers can choose between 3 different circuits. Blue, green or red, the choice is yours!

Snacks and refreshments will be available at the starting point.

Medals will be awarded to budding walkers at the end of the day. Prizes will also be awarded.

L’événement Tour du Kemberg Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-04-24 par OT SAINT DIE DES VOSGES