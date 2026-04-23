Saint-Paul-en-Born

Tour du lac Saint Paul Aureilhan

Lac de Saint Paul Saint-Paul-en-Born Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 08:00:00

fin : 2026-05-28 11:30:00

Date(s) :

2026-05-28

Tour du Lac Saint-Paul Aureilhan

À l’occasion des fêtes de Saint-Paul-en-Born, le club Born’ Sport Santé vous invite à une belle matinée sportive et conviviale !

– Départ 8h00 depuis le lac de Saint-Paul

– Parcours boucle de 15 km accessible et agréable

Venez profiter d’un itinéraire nature entre lac et forêt, idéal pour se ressourcer.

Cette boucle vous offrira de superbes paysages, entre berges paisibles, sentiers ombragés et ambiance estivale conviviale. C’est l’occasion parfaite de bouger tout en partageant un moment convivial !

À prévoir

Chaussures adaptées à la marche

Bouteille d’eau

Accessoire selon la météo (casquette, coupe-vent, lunettes de soleil…)

Inscriptions 07.87.68.71.32

gym.pontenx@orange.fr .

Lac de Saint Paul Saint-Paul-en-Born 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 68 71 32 gym.pontenx@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Tour du lac Saint Paul Aureilhan

L’événement Tour du lac Saint Paul Aureilhan Saint-Paul-en-Born a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Mimizan