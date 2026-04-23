Tour du lac Saint Paul Aureilhan Saint-Paul-en-Born
Tour du lac Saint Paul Aureilhan Saint-Paul-en-Born jeudi 28 mai 2026.
Saint-Paul-en-Born
Tour du lac Saint Paul Aureilhan
Lac de Saint Paul Saint-Paul-en-Born Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 08:00:00
fin : 2026-05-28 11:30:00
Date(s) :
2026-05-28
Tour du Lac Saint-Paul Aureilhan
À l’occasion des fêtes de Saint-Paul-en-Born, le club Born’ Sport Santé vous invite à une belle matinée sportive et conviviale !
– Départ 8h00 depuis le lac de Saint-Paul
– Parcours boucle de 15 km accessible et agréable
Venez profiter d’un itinéraire nature entre lac et forêt, idéal pour se ressourcer.
Cette boucle vous offrira de superbes paysages, entre berges paisibles, sentiers ombragés et ambiance estivale conviviale. C’est l’occasion parfaite de bouger tout en partageant un moment convivial !
À prévoir
Chaussures adaptées à la marche
Bouteille d’eau
Accessoire selon la météo (casquette, coupe-vent, lunettes de soleil…)
Inscriptions 07.87.68.71.32
gym.pontenx@orange.fr .
Lac de Saint Paul Saint-Paul-en-Born 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 68 71 32 gym.pontenx@orange.fr
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English : Tour du lac Saint Paul Aureilhan
L’événement Tour du lac Saint Paul Aureilhan Saint-Paul-en-Born a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Mimizan
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