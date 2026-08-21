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Tour en barque sur l’étang du manoir de Keranflec’h, Manoir de Keranflec’h, Milizac-Guipronvel

samedi 19 septembre 2026 · Manoir de Keranflec'h · Milizac-Guipronvel

Tour en barque sur l’étang du manoir de Keranflec’h, Manoir de Keranflec’h, Milizac-Guipronvel

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Manoir de Keranflec'h
Adresse
Manoir de Keranflec'h 29290 Milizac
Ville
29290 Milizac-Guipronvel
Département
Finistère
Tarif
5€ par personne, 4 personnes par tour, des gilets de sauvetage seront fournis. Balade accompagnée d'un guide obligatoirement

Tour en barque sur l’étang du manoir de Keranflec’h 19 et 20 septembre Manoir de Keranflec’h Finistère

5€ par personne, 4 personnes par tour, des gilets de sauvetage seront fournis. Balade accompagnée d’un guide obligatoirement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Des tours de barques sur l’étang organisés pour la 1ère fois cette année. Si les conditions le permettent il y aura une surprise lors de la promenade.

Manoir de Keranflec’h Manoir de Keranflec’h 29290 Milizac Milizac-Guipronvel 29290 Milizac Finistère Bretagne 0687688445 https://www.domainedekeranflech.fr/journees-du-patrimoine-2025/ Le manoir de Keranflec’h date certainement de la fin du Moyen Âge et a été agrandi au fil des siècles. Il est situé au milieu d’une propriété de 120 hectares. Parking de 200 voitures
Des tours de barques sur l’étang organisés pour la 1ère fois cette année.

Julien de Lachèze-Murel

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