Tour en barque sur l’étang du manoir de Keranflec’h, Manoir de Keranflec’h, Milizac-Guipronvel

Informations pratiques

Tour en barque sur l’étang du manoir de Keranflec’h 19 et 20 septembre Manoir de Keranflec’h Finistère

5€ par personne, 4 personnes par tour, des gilets de sauvetage seront fournis. Balade accompagnée d’un guide obligatoirement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Des tours de barques sur l’étang organisés pour la 1ère fois cette année. Si les conditions le permettent il y aura une surprise lors de la promenade.

Manoir de Keranflec’h Manoir de Keranflec’h 29290 Milizac Milizac-Guipronvel 29290 Milizac Finistère Bretagne 0687688445 https://www.domainedekeranflech.fr/journees-du-patrimoine-2025/ Le manoir de Keranflec’h date certainement de la fin du Moyen Âge et a été agrandi au fil des siècles. Il est situé au milieu d’une propriété de 120 hectares. Parking de 200 voitures

Des tours de barques sur l’étang organisés pour la 1ère fois cette année.

Julien de Lachèze-Murel