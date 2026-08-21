Tour épiscopale : visite libre et exposition d’art, Tour, Hautefage-la-Tour

Informations pratiques

Tour épiscopale : visite libre et exposition d’art 19 et 20 septembre Tour Lot-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Construite à la fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle pour les évêques d’Agen Leonardo et Antonio della Rovere, cette tour domine l’église Notre-Dame. Rare exemple d’architecture Renaissance à l’échelle du Grand Villeneuvois, elle offre un panorama exceptionnel sur le Pays de Serres.

Tour 1460 Route de Rocayren 47340 Hautefage-la-Tour Hautefage-la-Tour 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine Le monument a été bâti par deux évêques d’Agen dont les armes sont présentes dans les pièces. La tour n’est reliée à aucun ouvrage de défense et est dépourvue de meurtrières. Une échauguette sur quatre mâchicoulis surplombe la porte. De plan hexagonal avec couronnements en bâtière, la tour se compose d’un rez-de-chaussée et de trois étages. Une tourelle octogonale renfermant un escalier à vis est engagée à l’angle sud-ouest. La porte, de style Renaissance, est surmontée d’un fronton. A partir du second étage, les appuis se subdivisent et se terminent par des arcatures fleuronnées dont la plus haute, étagée sur un massif rectangulaire, élève son clocheton jusqu’aux frises supérieures. A l’intérieur, il ne subsiste plus aucune division d’étage. D’après la tradition, la tour n’aurait jamais été achevée. Il est également possible que l’édifice ait subi des destructions, comme semblent l’indiquer les traces de projectiles.

La tour construite fin XVe-début XVIe siècle pour les évêques d’Agen Leonardo et Antonio della Rovere surplombe l’église Notre-Dame. Rare exemple de l’architecture Renaissance à l’échelle du Grand le…

©CAGV, Pays d’art et d’histoire