Tour France Num à Ajaccio, Palais des Congrès, Ajaccio

Tour France Num à Ajaccio Lundi 27 avril, 13h30 Palais des Congrès Corse-du-Sud

Entré gratuite sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-27T13:30:00+02:00 – 2026-04-27T17:30:00+02:00

Fin : 2026-04-27T13:30:00+02:00 – 2026-04-27T17:30:00+02:00

Un événement gratuit pour accélérer votre transformation numérique

Le Tour France Num a pour ambition d’aller à la rencontre des entrepreneurs dans les territoires afin de leur proposer des solutions concrètes, adaptées à leurs besoins et immédiatement mobilisables.

À Ajaccio, les participants pourront :

mieux comprendre les dispositifs d’accompagnement et les aides financières disponibles en Corse ;

renforcer leur cybersécurité face aux menaces actuelles ;

anticiper la généralisation de la facturation électronique ;

découvrir les opportunités offertes par l’intelligence artificielle ;

échanger avec des experts et développer leur réseau local.

La participation est gratuite, sur inscription

Un programme rythmé et opérationnel

13h30 – Accueil café des participants

14h15 – Table ronde Cybersécurité – Formation, accompagnement et aides financières en Corse avec France Num

15h15 – Atelier « Je passe à la facturation électronique ! »

16h – Café IA

16h45 – Temps d’échange, réseautage

Palais des Congrès Quai l’Herminier, 20000 Ajaccio Ajaccio 20090 Vieille Ville Corse-du-Sud Corse [{« type »: « link », « value »: « https://www.cci.corsica/evenements/tour-france-num-boostez-votre-entreprise-avec-le-numerique/ »}]

Organisée par l’EPCI de Corse, cette nouvelle étape s’adresse aux dirigeants de TPE PME, artisans, commerçants et indépendants souhaitant renforcer la performance de leur entreprise grâce au numérique Transformation numérique Cybersécurité