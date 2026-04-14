Tour France Num à Ajaccio, Palais des Congrès, Ajaccio
Tour France Num à Ajaccio, Palais des Congrès, Ajaccio lundi 27 avril 2026.
Tour France Num à Ajaccio Lundi 27 avril, 13h30 Palais des Congrès Corse-du-Sud
Entré gratuite sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-27T13:30:00+02:00 – 2026-04-27T17:30:00+02:00
Fin : 2026-04-27T13:30:00+02:00 – 2026-04-27T17:30:00+02:00
Un événement gratuit pour accélérer votre transformation numérique
Le Tour France Num a pour ambition d’aller à la rencontre des entrepreneurs dans les territoires afin de leur proposer des solutions concrètes, adaptées à leurs besoins et immédiatement mobilisables.
À Ajaccio, les participants pourront :
- mieux comprendre les dispositifs d’accompagnement et les aides financières disponibles en Corse ;
- renforcer leur cybersécurité face aux menaces actuelles ;
- anticiper la généralisation de la facturation électronique ;
- découvrir les opportunités offertes par l’intelligence artificielle ;
- échanger avec des experts et développer leur réseau local.
La participation est gratuite, sur inscription
Un programme rythmé et opérationnel
13h30 – Accueil café des participants
14h15 – Table ronde Cybersécurité – Formation, accompagnement et aides financières en Corse avec France Num
15h15 – Atelier « Je passe à la facturation électronique ! »
16h – Café IA
16h45 – Temps d’échange, réseautage
Palais des Congrès Quai l’Herminier, 20000 Ajaccio Ajaccio 20090 Vieille Ville Corse-du-Sud Corse [{« type »: « link », « value »: « https://www.cci.corsica/evenements/tour-france-num-boostez-votre-entreprise-avec-le-numerique/ »}]
Organisée par l’EPCI de Corse, cette nouvelle étape s’adresse aux dirigeants de TPE PME, artisans, commerçants et indépendants souhaitant renforcer la performance de leur entreprise grâce au numérique Transformation numérique Cybersécurité
À voir aussi à Ajaccio (Corse-du-Sud)
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- HELENA – THEATRE DE VERDURE DU CASONE Ajaccio 30 juillet 2026
- PLK – THEATRE DE VERDURE DU CASONE Ajaccio 1 août 2026
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