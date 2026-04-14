Tour France Num à Borgo, Institut Méditerranéen de Formation, Borgo

Tour France Num à Borgo Mardi 28 avril, 09h00 Institut Méditerranéen de Formation Haute-Corse

Entrée gratuite sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-28T09:00:00+02:00 – 2026-04-28T13:00:00+02:00

Fin : 2026-04-28T09:00:00+02:00 – 2026-04-28T13:00:00+02:00

Un événement gratuit pour passer à l’action

Le Tour France Num a un objectif clair : aller à la rencontre des entrepreneurs dans les territoires et leur proposer des solutions concrètes, accessibles et adaptées à leurs besoins.

À Borgo, les participants pourront :

mieux comprendre les dispositifs d’accompagnement et les aides financières disponibles en Corse ;

échanger avec des experts du numérique ;

identifier des actions simples et efficaces à mettre en place dans leur entreprise ;

rencontrer d’autres dirigeants et développer leur réseau local.

La participation est gratuite, sur inscription.

La matinée s’organisera autour de temps forts pensés pour répondre aux préoccupations actuelles des petites entreprises

9h – Accueil des participants

9h30 – Table ronde : enjeux, bonnes pratiques, solutions d’accompagnement avec les partenaires du territoire

10h30 – Ateliers « Je passe à la facturation électronique »

11h15 – Atelier « Sobriété numérique »

12h – Temps d’échange et de réseautage

Je m’inscris gratuitement

Institut Méditerranéen de Formation , 726 Strada Vecchia, 20290 Borgo Borgo 20290 Haute-Corse Corse [{« type »: « link », « value »: « https://www.cci.corsica/evenements/tour-france-num-boostez-votre-entreprise-avec-le-numerique/ »}] [{« link »: « https://www.cci.corsica/evenements/tour-france-num-boostez-votre-entreprise-avec-le-numerique/ »}]

Organisée par l’EPCI de Corse, avec France Num, cette nouvelle étape s’adresse aux dirigeants de TPE PME, artisans, commerçants et indépendants souhaitant développer leur activité grâce au numérique. Transformation numérique Intelligence artificielle